Sabato 16 maggio si svolge la finale della 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest presso la Wiener Stadthalle. Venticinque Paesi hanno preso parte alla competizione, che si conclude con l’assegnazione di un solo premio al vincitore. La diretta sarà trasmessa su Rai1, con scelte di scaletta, scommesse e ospiti annunciati per l’evento. La serata vedrà la partecipazione di artisti provenienti da diverse nazioni e l’annuncio del risultato finale.

I venticinque Paesi sono pronti, ma il vincitore sarà solo uno. Dalla Wiener Stadthalle, sabato 16 maggio, va in scena la gran finale della 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest. La diretta sarà trasmessa in prima serata su Rai 1, preceduta alle 20.35 dall’“Anteprima Eurovision”, che accompagnerà il pubblico verso lo show con racconti dal backstage di Vienna, interventi degli ospiti e un riepilogo dei venti Paesi qualificati e dei cinque con accesso diretto alla finale. I dieci che hanno superato la seconda semifinale di giovedì 14 maggio sono: Bulgaria, Ucraina, Norvegia, Australia, Romania, Cipro, Danimarca, Repubblica Ceca, Albania e Malta. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CHI VINCE L’EUROVISION 2026? SCALETTA, SCOMMESSE E OSPITI DELLA FINALE SU RAI1

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