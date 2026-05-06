Inchiesta arbitri chi vuole il silenzio? Il muro di gomma che fa tremare il Palazzo

Un’indagine riguarda il comportamento degli arbitri nel calcio italiano e il mancato rispetto delle richieste di silenzio da parte di alcune figure coinvolte. Il procedimento ha portato all’apertura di un fascicolo, che si concentra su eventuali comportamenti non trasparenti e sulla comunicazione tra le parti coinvolte. Le autorità giudiziarie hanno raccolto diverse testimonianze e analizzato documenti in relazione alle recenti vicende che hanno coinvolto il mondo arbitrale.

Il fischio d’inizio è ormai un lontano ricordo; oggi, a far rumore nel calcio italiano, è il silenzio. Mentre le procure procedono a passo spedito e i verbali si riempiono di nomi eccellenti, una domanda sorge spontanea tra addetti ai lavori e tifosi: nell’inchiesta arbitri, chi vuole davvero il silenzio? L’aria che si respira nei corridoi dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA) e della Federcalcio è pesante. Non si tratta più solo di un fuorigioco millimetrico o di un rigore contestato al VAR, ma di un sistema che sembra scricchiolare sotto il peso di accuse pesanti: pressioni, scambi di favori e una gestione delle designazioni che, secondo gli inquirenti, presenterebbe zone d’ombra inquietanti.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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