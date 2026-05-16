Il sindaco di una città ha rivolto critiche all’opposizione durante un intervento pubblico, concentrandosi sulle problematiche nelle scuole e nel quartiere Santamaria. La questione sarà discussa anche nel prossimo Consiglio comunale, previsto per il 25 maggio. L’esponente politico ha commentato la situazione, riferendosi a un episodio passato e alle reazioni dell’opposizione. L’intervento si inserisce in un contesto di tensione politica locale, con accuse rivolte alle modalità di approccio e di comunicazione dell’opposizione stessa.

Tempo di lettura: 2 minuti Il sindaco di Clemente Mastella torna ad attaccare duramente l’opposizione cittadina intervenendo sulle criticità legate alle scuole e al quartiere Santamaria, tema che approderà anche nel prossimo Consiglio comunale del 25 maggio. Il primo cittadino ha rivendicato il lavoro svolto dall’amministrazione comunale sul fronte dell’edilizia scolastica e degli investimenti ottenuti per la città, lanciando allo stesso tempo una frecciata politica ai gruppi di minoranza. “Abbiamo avuto il più alto intervento che si conosca in Campania per le risorse attribuite alla mia amministrazione. Ora si tratta, ogni volta che capita qualcosa, di affrontare sacrifici e difficoltà”, ha dichiarato Mastella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Chi soffiava sul fuoco oggi aspetta”: Mastella attacca l’opposizione sul caso Santamaria

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