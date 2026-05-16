Centro scommesse di Catania ritenuto un ritrovo di pregiudicati il provvedimento della Questura

Da virgilio.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un centro scommesse di Catania è stato sospeso per sette giorni dalla Questura, dopo che è stato accertato come luogo frequentato da pregiudicati. La decisione si inserisce in un’operazione volta a garantire la sicurezza pubblica e prevenire attività illegali. La sospensione riguarda l’attività del locale, che è stato chiuso temporaneamente in attesa di ulteriori verifiche e controlli. Nessun dettaglio sulle persone coinvolte o sulle specifiche irregolarità è stato reso noto.

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Un centro scommesse nel quartiere San Giorgio di Catania, divenuto abituale punto di incontro per pregiudicati, ha ricevuto la sospensione temporanea. Il provvedimento, della durata di 7 giorni, è stato emesso dal Questore, secondo quanto previsto dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, a seguito di ripetuti controlli che hanno evidenziato la presenza costante di soggetti ritenuti responsabili di reati di particolare allarme sociale. Chiusura temporanea per un centro scommesse a Catania Le modalità dell’intervento Obiettivi e finalità della misura Le reazioni e le prospettive future Chiusura temporanea per un... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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