Centro scommesse di Catania ritenuto un ritrovo di pregiudicati il provvedimento della Questura

Un centro scommesse di Catania è stato sospeso per sette giorni dalla Questura, dopo che è stato accertato come luogo frequentato da pregiudicati. La decisione si inserisce in un’operazione volta a garantire la sicurezza pubblica e prevenire attività illegali. La sospensione riguarda l’attività del locale, che è stato chiuso temporaneamente in attesa di ulteriori verifiche e controlli. Nessun dettaglio sulle persone coinvolte o sulle specifiche irregolarità è stato reso noto.

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