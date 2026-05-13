Gli Hearts possono fare la storia vincendo il titolo di Scozia | due partite per spezzare l'egemonia
Gli Hearts sono a un passo dall’ottenere il primo titolo scozzese in oltre quattro decenni, un risultato che potrebbe interrompere il dominio di Celtic e Rangers, le uniche squadre a vincere negli ultimi 40 anni. Per conquistare lo scudetto, devono vincere le ultime due partite e superare un record storico. La squadra si trova quindi a un punto di svolta nella sua storia recente, con la possibilità di scrivere un capitolo nuovo nel calcio scozzese.
Gli Heart of Midlothian sono in corsa per vincere il titolo scozzese. Sarebbe un'impresa clamorosa. Perché negli ultimi 40 anni solo Celtic e Rangers hanno vinto il titolo. Le prossime due partite sono decisive. E anche qui c'è lo zampino di Tony Bloom.🔗 Leggi su Fanpage.it
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