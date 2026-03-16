Martedì sera alle 20:00 si gioca la partita tra Catanzaro e Modena al Nicola Ceravolo, segnando l’inizio del turno infrasettimanale di serie B. Le formazioni delle due squadre sono state annunciate e le quote per la scommessa sono state pubblicate. L’incontro si inserisce nel calendario regolare del campionato di seconda divisione italiana.

Martedì comincia il turno infrasettimanale di serie B e, tra le sfide in programma, c’è anche quella del Nicola Ceravolo fra Catanzaro e Modena. Si tratta di un importante scontro diretto tra la quinta e la sesta della classifica. Il Catanzaro è in un momento d’oro, reduce da 8 partite senza sconfitta (6 vittorie e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Catanzaro-Modena (martedì 17 marzo 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

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