Castellamonte Mazza punta alla rielezione | 17 milioni investiti

A Castellamonte, il sindaco annuncia la candidatura per un nuovo mandato e rivela che sono stati investiti 17 milioni di euro nel territorio. Tra i progetti in corso, ci sono interventi di riqualificazione dell’ex ospedale e del vecchio mulino. Restano da chiarire i dettagli su come verranno impiegati questi fondi e quali opere trasformeranno gli edifici storici. La campagna elettorale si concentra sulle iniziative di sviluppo e sulla gestione dei finanziamenti pubblici.

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? Punti chiave Come verranno utilizzati i 17 milioni investiti nel territorio?. Quali progetti trasformeranno l'ex ospedale e il vecchio mulino?. Perché la gestione dei fondi è diventata il centro del dibattito?. Come influirà il turismo della ceramica sull'economia delle frazioni?.? In Breve Bilancio comunale: avanzo passato da 37.000 a 1.400.000 euro e mutui ridotti a 400.000.. Oltre 3 milioni di euro investiti per la manutenzione degli edifici scolastici.. Progetti per ex ospedale, vecchio mulino e nuova area parchi presso Domenica Romana.. Obiettivo turismo: valorizzare ceramica e stufe per potenziare commercio e agricoltura locale.. Pasquale Mazza punta alla riconferma a Castellamonte il 24 e il 25 maggio con un bilancio che dichiara quasi diciassette milioni di euro investiti nel territorio durante la sua amministrazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castellamonte, Mazza punta alla rielezione: “17 milioni investiti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Castellamonte, sfida elettorale: Mazza punta tutto sulla continuità? Cosa sapere Pasquale Mazza e Giuseppe Tomaino si sfidano per il sindaco di Castellamonte il 24-25 maggio. Senigallia, Bello punta alla rielezione: ‘Serve continuità? Domande chiave Come influenzeranno i legami con la Regione i progetti di Senigallia? Quali risultati concreti hanno giustificato la richiesta di...