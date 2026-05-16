Caso Pinna le perizie mettono in dubbio la tesi della difesa

Le perizie svolte nel caso Pinna hanno evidenziato elementi che contrastano con la versione fornita dalla difesa. In particolare, è stata analizzata la presenza di tracce di sangue sulla maschera di porcellana, i cui dettagli sono al centro delle indagini. La posizione e le condizioni della vittima, che si trovava seduta al momento dell’incidente, pongono domande sulla validità della tesi di legittima difesa. Questi aspetti sono stati approfonditi dai periti incaricati di chiarire le circostanze dell’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come può la tesi della legittima difesa reggere con la vittima seduta?. Cosa rivelano le tracce di sangue trovate sulla maschera di porcellana?. Perché i test del DNA hanno scagionato la compagna dell'imprenditore?. Chi ha aiutato a coprire le tracce secondo le nuove indagini?.? In Breve Vittima seduta sul divano a meno di due metri dall'aggressore.. Tracce ematiche di Emanuele Ragnedda rinvenute su maschera di porcellana.. Test DNA escludono Rosa Maria Elvo da pulizia o occultamento prove.. Nuove verifiche giudiziarie su Luca Franciosi per possibile favoreggiamento.. Nuovi rilievi tecnici della Procura di Tempio mettono in crisi la versione di Emanuele Ragnedda sull’omicidio di Cinzia Pinna avvenuto nel settembre 2025 nella tenuta di Conca Entosa a Palau. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Pinna, le perizie mettono in dubbio la tesi della difesa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Omicidio Pierina, guerra di perizie al processo: Manuela Bianchi denuncia la consulente della difesaNuovo ricorso alle carte bollate nell’ambito del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli.