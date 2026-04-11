Omicidio Pierina guerra di perizie al processo | Manuela Bianchi denuncia la consulente della difesa

Nel processo per l’omicidio di Pierina Paganelli si sono aperti nuovi fronti legali, con un ricorso alle carte bollate. Manuela Bianchi ha presentato una denuncia contro la consulente della difesa, aggiungendo tensione a un procedimento già caratterizzato da numerose querele tra le parti coinvolte. La vicenda giudiziaria sembra proseguire tra continui passaggi di carte e contestazioni legali, mantenendo alta l’attenzione sul caso.

Nuovo ricorso alle carte bollate nell’ambito del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli. Un delitto che allo stato attuale, ha generato a latere una vera e propria giungla di querele e contro querele tra tutti i protagonisti della vicenda.L’ultima denuncia, in ordine di tempo, è stata.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Omicidio Pierina: la versione di Manuela Bianchi nel nuovo interrogatorio - Ore 14 del 30/01/2026