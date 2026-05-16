Il generale Garofano ha denunciato l’avvocato De Rensis, accusandolo di aver adottato un comportamento irrispettoso durante un procedimento legale legato al caso di Garlasco. La denuncia nasce dopo alcuni gesti e parole ritenuti inappropriati da parte dell’avvocato, coinvolto nella difesa di Stasi. La situazione ha portato a una comunicazione formale tra le parti, con Garofano che ha espresso pubblicamente la sua insoddisfazione per la condotta dell’avvocato. La vicenda si inserisce nel quadro delle tensioni legali che riguardano l’intera vicenda giudiziaria.

? Domande chiave Come ha reagito il generale Garofano al gesto dell'avvocato De Rensis?. Perché il comportamento dell'avvocato di Stasi ha scatenato la denuncia?. Chi sono i protagonisti dello scontro tra le fazioni pro Stasi e Sempio?. Quali conseguenze avrà questo clima mediatico sulle prossime indagini giudiziarie?.? In Breve Scontro televisivo tra Garofano e l'avvocato De Rensis nel programma Ore 14 di Milo Infante.. Garofano contesta anche le provocazioni del giornalista Umberto Brindali pubblicate sul settimanale Gente.. Alberto Stasi è detenuto da dieci anni e punta alla revisione della condanna.. Le indagini riguardano anche Andrea Sempio dopo le riaperture emerse un anno fa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Garlasco, Garofano attacca l’avvocato: “Comportamento irrispettoso

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Caso Garlasco, il Generale Garofano a Il Mattino: «Sempio non può aver commesso l'omicidio»

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