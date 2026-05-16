Nelle ultime settimane, si sono intensificati i dibattiti sulla lotta al caporalato, con l’obiettivo di approvare una nuova legge che possa contrastare efficacemente questo fenomeno. Le organizzazioni sindacali, in particolare le sezioni di alcune province toscane, hanno espresso sostegno alle iniziative legislative in corso, evidenziando come alcune azioni di contrasto siano state già portate avanti attraverso operazioni denominate “Brigate”. La proposta di legge mira a rafforzare le misure di repressione e tutela dei lavoratori coinvolti.

La Flai Cgil Toscana e in particolare le Flai di Siena e Grosseto accolgono con favore l’approvazione da parte del Consiglio regionale della risoluzione sul contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, che indica con chiarezza la necessità di arrivare a una legge regionale organica. Un passaggio importante che si inserisce in un percorso iniziato grazie alle Brigate del Lavoro della Flai Cgil. Una campagna straordinaria sui territori dell’ Amiata grossetana e della Valdichiana senese, tra settembre e ottobre 2025, che ha consentito di intercettare oltre 1200 lavoratori agricoli diretti nei campi, facendo emergere situazioni di forte criticità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caporalato, presto una legge: le ’Brigate’ sono state apripista

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