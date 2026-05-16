Camion cisterna si ribalta e si schianta lungo l' autostrada A14 prima di Città Sant' Angelo grave l' autista VIDEO

Un camion cisterna si è ribaltato e si è schiantato lungo l'autostrada A14, poco prima del casello di Pescara NordCittà Sant'Angelo, al km 360. L'incidente è avvenuto in mattinata e ha coinvolto un solo veicolo, provocando il ferimento grave dell’autista che è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le operazioni di rimozione del mezzo incidentato. La circolazione sulla carreggiata è stata temporaneamente rallentata.

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Un camionista è in gravi condizioni dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale che si è verificato lungo l'autostrada A14, poco prima del casello di Pescara NordCittà Sant'Angelo, al km 360.Intorno alle ore 9, l'uomo, che era alla guida di un camion cisterna, per cause ancora da. 🔗 Leggi su Ilpescara.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Nighttime Crash Sends Delivery Truck Down Colorado Embankment Sullo stesso argomento Ancora caos dopo l’incidente in A14: cisterna si schianta contro un Tir e si ribalta, morto il camionistaBologna, 17 aprile 2026 – Ci sono ancora code stamattina in autostrada a seguito dell’incidente che si è verificato ieri pomeriggio. Camion cisterna si ribalta e si schianta lungo l'autostrada A14 prima di Città Sant'Angelo, grave l'autista [VIDEO] ift.tt/Kd5YtC2 ift.tt/IHVxDTs x.com Camion cisterna si ribalta e si schianta lungo l'autostrada A14 prima di Città Sant'Angelo, grave l'autista [VIDEO]Un camionista è in gravi condizioni dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale che si è verificato lungo l'autostrada A14, poco prima del casello di Pescara Nord/Città Sant'Angelo, al km 360 ... ilpescara.it Città Sant’Angelo: Autocisterna si ribalta sull’A14, grave l’autistaTerribile incidente questa mattina intorno alle 9.00 sull'A14 nei pressi del casello di Città Sant'Angelo. Un'autocisterna si è ribaltata. In gravi condizioni il camionista. rete8.it