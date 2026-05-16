Cambiano le visite fiscali per i lavoratori in malattia con gli ispettori Inps a casa

Da bresciatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da quest'anno, le modalità delle visite fiscali per i lavoratori in malattia sono state modificate. Secondo le nuove disposizioni approvate con la legge di bilancio, gli ispettori dell'Inps possono effettuare controlli anche a domicilio, in modo più mirato. Questa novità mira a contrastare l’assenteismo, garantendo verifiche più efficaci sull’effettivo stato di salute dei lavoratori in malattia. Le regole introdotte cambiano il metodo di intervento degli ispettori, che potranno agire direttamente presso le abitazioni dei dipendenti interessati.

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Controlli Inps: c'è la stretta sulle visite fiscali ispettive per malattia, contro l'assenteismo. Come previsto dall'ultima legge di bilancio del governo, quest'anno debuttano le nuove regole sui controlli che l'istituto nazionale di previdenza sociale effettua per accertare l'effettivo stato di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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Controlli Inps malattia 2026, stretta sulle visite fiscali: le nuove regole

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