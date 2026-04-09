Disperso a Forte dei Marmi | appello della famiglia per ritrovare Andrea Lossi

La famiglia di Andrea Lossi, un artigiano di 65 anni residente a Forte dei Marmi, ha lanciato un appello dopo che l’uomo è scomparso dalla sua abitazione nel pomeriggio di ieri, 8 aprile 2026. Le ricerche sono in corso e la sua assenza ha generato preoccupazione tra amici e vicini. Le forze dell’ordine stanno coordinando le indagini per trovare indicazioni sulla sua ubicazione.

FORTE DEI MARMI (LUCCA) – Sono ore d’ansia per la famiglia di Andrea Lossi, artigiano 65enne di Forte dei Marmi (Lucca) che manca dalla sua abitazione dal pomeriggio di ieri, 8 aprile 2026. Attraverso i social e la trasmissione di Rai Tre ‘Chi l’ha visto’ la figlia Benedetta ha lanciato un appello per la scomparsa. L’uomo, secondo quanto appreso, si è allontanato da casa senza avvisare. Di solito rientrava nell’abitazione intorno alle 18. Il 65enne era a bordo della sua auto, una Fiat Punto grigia, e avrebbe dovuto recarsi presso un laboratorio di assistenza di elettrodomestici. L’ultima cella telefonica è stata registrata al quartiere Terminetto a Viareggio, ma il telefono risulta staccato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Disperso a Forte dei Marmi: appello della famiglia per ritrovare Andrea Lossi Campi Bisenzio, omicidio Maati: “Imputati collaborino per far ritrovare le armi”. Appello della famigliaFIRENZE – Prosegue il processo per la morte di Maati Moubakir, il 17enne di Certaldo ucciso dopo la discoteca la notte del 29 dicembre 2024 a Campi... Incendio a Forte dei Marmi, brucia casa in costruzione: più squadre dei vigili del fuoco in azioneForte dei Marmi, 21 marzo 2026 – Grosso incendio a Forte dei Marmi in una abitazione in costruzione in via della Pace 23. Apprensione per la scomparsa di un artigiano a Forte dei MarmiLa famiglia di Andrea Lossi, 65enne di Forte dei Marmi hanno lanciato un appello per la scomparsa del congiunto che manca dalla sua abitazione dal pomeriggio di mercoledì. noitv.it Andrea Rossi, continuano le ricerche dei sommozzatori dei vigili del fuoco per individuare il pescatore disperso dal 18 dicembre scorso VIDEOVENEZIA - Nono giorno di ricerca da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco del nucleo regionale per individuare il pescatore di 57 anni, Andrea Rossi, disperso dal 18 dicembre scorso. ilgazzettino.it