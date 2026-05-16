Bundesliga tutti i verdetti dell' ultima giornata | Dortmund in Champions St Pauli retrocesso

Nell'ultima giornata di Bundesliga, il Borussia Dortmund si assicura un posto in Champions League, mentre il St. Pauli viene retrocesso in seconda divisione. Il Bayern Monaco vince il titolo nazionale grazie ai 36 gol di Harry Kane, che segna una tripletta nella partita decisiva. Il Lipsia conclude la stagione senza qualificazioni europee, e altri risultati determinano le posizioni finali della classifica. La giornata ha visto anche alcune sorprese e cambi di posizione tra le squadre coinvolte nella lotta per le coppe e la retrocessione.

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