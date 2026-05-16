Bundesliga tutti i verdetti dell' ultima giornata | Dortmund in Champions St Pauli retrocesso
Nell'ultima giornata di Bundesliga, il Borussia Dortmund si assicura un posto in Champions League, mentre il St. Pauli viene retrocesso in seconda divisione. Il Bayern Monaco vince il titolo nazionale grazie ai 36 gol di Harry Kane, che segna una tripletta nella partita decisiva. Il Lipsia conclude la stagione senza qualificazioni europee, e altri risultati determinano le posizioni finali della classifica. La giornata ha visto anche alcune sorprese e cambi di posizione tra le squadre coinvolte nella lotta per le coppe e la retrocessione.
La Bundesliga ha emesso i propri verdetti. Nell'ultima giornata è stato drammatico lo scontro diretto fra St. Pauli e Wolfsburg, che si contendevano il terzultimo che vale lo spareggio con la terza della seconda divisione (il campionato terminerà domenica). Finisce 3-1 in favore del Wolfsburg, la rete decisiva è l'incredibile autogol di Vasilj al 64'. Ma all'ultima giornata, oltre allo scontro diretto per la salvezza, c'erano ancora diversi posti europei da assegnare. Il Bayern chiude battendo 5-1 il Colonia con una tripletta di Kane (36 reti in campionato): i bavaresi finiscono con 121 reti all'attivo (record assoluto) e ben 89 punti guadagnati sui 102 a disposizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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