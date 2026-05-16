Il portiere brasiliano Brazao ha condiviso alcuni ricordi della sua esperienza con l’Inter, soffermandosi sulla finale di Supercoppa. Ha ricordato di aver pregato affinché il suo compagno di squadra, il portiere titolare, non si infortunasse durante la partita. Brazao ha anche parlato degli insegnamenti ricevuti da allenatori di rilievo nel corso della sua carriera e di come queste esperienze abbiano contribuito alla sua crescita professionale nel mondo del calcio.

di Alberto Petrosilli Il portiere brasiliano Brazao racconta la sua esperienza in nerazzurro e gli insegnamenti ricevuti da grandi allenatori. Nel corso di un’intervista concessa al Denilson Show, programma condotto dall’ex calciatore brasiliano Denílson su KTO, Gabriel Brazao è tornato a parlare della sua esperienza con la maglia dell’ Inter. Il portiere brasiliano ha ricordato in particolare il periodo vissuto accanto a giocatori di grande livello come Samir Handanovi? e André Onana, soffermandosi anche sulle emozioni provate durante la finale di Supercoppa Italiana vinta dai nerazzurri contro il Milan. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Una cosa che mi ha sempre aiutato è stata fare la preparazione estiva con i club con cui ho giocato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Brazao ricorda l’Inter: «In Supercoppa pregavo che Onana non si facesse male»

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