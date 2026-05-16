Borse in calo dopo il vertice Trump-Xi | sale il petrolio a 104 dollari

Dopo il vertice tra il presidente degli Stati Uniti e il leader cinese, le borse hanno registrato una diminuzione, mentre il prezzo del petrolio ha raggiunto i 104 dollari al barile. La mancata intesa tra i due leader riguarda anche il settore tecnologico, causando preoccupazioni tra gli investitori. La tensione nello stretto di Hormuz si mantiene alta, alimentando l’incertezza sui prezzi energetici e contribuendo alle oscillazioni di mercato. Nessun dettaglio specifico sulle misure adottate da entrambe le parti durante l’incontro.

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