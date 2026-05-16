Borse in calo dopo il vertice Trump-Xi | sale il petrolio a 104 dollari
Dopo il vertice tra il presidente degli Stati Uniti e il leader cinese, le borse hanno registrato una diminuzione, mentre il prezzo del petrolio ha raggiunto i 104 dollari al barile. La mancata intesa tra i due leader riguarda anche il settore tecnologico, causando preoccupazioni tra gli investitori. La tensione nello stretto di Hormuz si mantiene alta, alimentando l’incertezza sui prezzi energetici e contribuendo alle oscillazioni di mercato. Nessun dettaglio specifico sulle misure adottate da entrambe le parti durante l’incontro.
? Punti chiave Perché il mancato accordo tra Trump e Xi colpisce il tech?. Come influirà la tensione nello stretto di Hormuz sui prezzi energetici?. Quali rischi comporta l'impennata del petrolio per l'inflazione europea?. Perché lo spread Btp-Bund è salito dopo il vertice di Pechino?.? In Breve Settore tecnologico in calo del 2,5% per incertezza su investimenti intelligenza artificiale.. Petrolio WTI a 104,72 dollari e gas in rialzo del 6% a 50,56 euro.. Spread Btp-Bund allargato a 78 punti con rendimento decennale italiano al 3,94%.. Analista Paul Skinner di Wellington Management segnala correzione tecnica dopo spinta rialzista..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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