Bolzano ex consulente accusato | truffa da 2,7 milioni ai clienti

Un ex consulente finanziario di Bolzano è stato accusato di aver truffato circa 2,7 milioni di euro ai clienti. Le autorità hanno aperto un'indagine per verificare come il professionista riuscisse a falsificare i report di portafoglio, rendendo i investimenti apparire più redditizi di quanto fossero. Sono in corso accertamenti per capire quali moduli nascosti abbiano spinto i risparmiatori a consumare il capitale, facendo emergere una serie di operazioni sospette legate alla gestione dei fondi.

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? Domande chiave Come faceva il consulente a falsificare i report di portafoglio? Quali moduli nascosti hanno spinto i risparmiatori a consumare il capitale? Perché la banca non ha rilevato le manovre fino al 2024? Chi sono le vittime più colpite da questo inganno documentale??? In Breve Cinque vittime colpite, tra cui due anziani con patrimoni fragili. Falsificazione di report elettronici con dati di altri clienti per gonfiare i profitti. Attivazione di servizi bancari a pagamento tramite modul . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bolzano, ex consulente accusato: truffa da 2,7 milioni ai clienti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Accusato di aver sottratto ai clienti oltre 500mila euro: commercialista nei guaiSono oltre 500mila gli euro che un commercialista riminese 60enne avrebbe intascato ai danni dei clienti facendo credere loro che quei soldi...