BMW X1 best seller sul mercato italiano

La terza generazione del SUV compatto di BMW si presenta con l’obiettivo di superare il ruolo di modello d’ingresso alla gamma X. La casa automobilistica ha sviluppato un veicolo che combina elementi di tecnologia, elettrificazione, praticità quotidiana e piacere di guida in un unico progetto. Questo nuovo modello si propone di essere un best seller nel mercato italiano, confermando la sua posizione di rilievo tra i veicoli più venduti nel segmento. La produzione del veicolo si svolge nello stabilimento dedicato in Italia.

(Adnkronos) – La terza generazione del SUV compatto bavarese non vuole più essere soltanto il modello d’ingresso al mondo BMW X, ma un prodotto capace di sintetizzare tecnologia, elettrificazione, praticità quotidiana e piacere di guida in un unico progetto. La BMW X1 nasce, grazie alla piattaforma multi-powertrain, per ospitare motori benzina, diesel, plug-in hybrid e due varianti completamente elettriche. La gamma motori Efficient Dynamics comprende infatti unità benzina e diesel mild hybrid a 48 Volt, varianti plug-in hybrid e le nuove versioni full electric, tutte sviluppate per mantenere una risposta di guida coerente con il DNA BMW. Ma nel pieno della corsa all’elettrificazione, la nuova BMW X1 xDrive23d dimostra che il diesel, soprattutto nel segmento premium, può ancora avere molto senso. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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