Bimbimbici 2026 con i Cicloverdi Fiab Napoli

La manifestazione Bimbimbici, organizzata a livello nazionale da FIAB, si terrà nel 2026 e coinvolgerà anche i Cicloverdi di Napoli. Si tratta di un evento volto a promuovere l’uso della bicicletta tra bambini e ragazzi, con l’obiettivo di incentivare la mobilità attiva. La giornata prevede percorsi e attività pensate per coinvolgere le nuove generazioni e far conoscere i vantaggi della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile. La partecipazione è aperta a tutte le età, con particolare attenzione ai più giovani.

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Bimbimbici è una manifestazione nazionale di FIAB che vuole promuovere la mobilità attiva e diffondere l’uso della bicicletta tra giovani e giovanissimi. Si svolge ogni anno nel mese di maggio tantissime piazze di tutta Italia. Quest’anno Bimbimbici festeggia i 25 anni, un appuntamento ancora più. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 30/11/2025 FIAB NAPOLI CICLOVERDI Speciale BIMBIMBICI Sullo stesso argomento Pasquetta in bicicletta con i Cicloverdi Fiab NapoliLa gita fuoriporta il giorno di Pasquetta è una tradizione, e noi, come da tradizione la facciamo in bicicletta…Anche quest'anno abbiamo organizzato... Leggi anche: Scalata al Vesuvio con i Cicloverdi Fiab Napoli Bimbimbici festeggia i 25 anni con una giornata dedicata alle famiglieBimbimbici fa 25 anni e Ferrara è pronta a onorarli con una giornata di grande festa per tutte le famiglie. Sabato 9 maggio 2026, con ritrovo dalle 9.15 in piazzale Medaglie d'Oro, Ferrara si animer ... cronacacomune.it FIAB: al via Bimbimbici 2026 in oltre 200 città(FERPRESS) – Roma, 4 MAG – Un intero mese in bicicletta dedicato alle bambine e ai bambini per promuovere strade scolastiche e percorsi casa-scuola sicuri, stili di vita sostenibili e città più salubr ... ferpress.it