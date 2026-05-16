Bimbimbici 2026 con i Cicloverdi Fiab Napoli
La manifestazione Bimbimbici, organizzata a livello nazionale da FIAB, si terrà nel 2026 e coinvolgerà anche i Cicloverdi di Napoli. Si tratta di un evento volto a promuovere l’uso della bicicletta tra bambini e ragazzi, con l’obiettivo di incentivare la mobilità attiva. La giornata prevede percorsi e attività pensate per coinvolgere le nuove generazioni e far conoscere i vantaggi della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile. La partecipazione è aperta a tutte le età, con particolare attenzione ai più giovani.
Bimbimbici è una manifestazione nazionale di FIAB che vuole promuovere la mobilità attiva e diffondere l’uso della bicicletta tra giovani e giovanissimi. Si svolge ogni anno nel mese di maggio tantissime piazze di tutta Italia. Quest’anno Bimbimbici festeggia i 25 anni, un appuntamento ancora più. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
30/11/2025 FIAB NAPOLI CICLOVERDI Speciale BIMBIMBICI
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