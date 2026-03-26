Domenica 29 marzo 2026, i Cicloverdi Fiab Napoli organizzano una salita al Vesuvio. Il percorso, lungo circa 12 chilometri, prevede una fase iniziale di salita impegnativa nei primi tre o quattro chilometri, con un ritmo moderato per consentire di raggiungere la cima. L’evento coinvolge appassionati di ciclismo che desiderano affrontare questa sfida naturale.

L'appuntamento è alle 8.45 all'Hotel Terminus in Piazza Garibaldi con partenza inderogabile alle ore 9,00. Percorso: Via Galileo Ferraris - Via delle Repubbliche Marinare -Via Botteghelle - Largo Arso - Via Dalbono - Via Benedetto Cozzolino dove è prevista una sosta per un breve briefing e ristoro al termine del quale inizierà la vera e propria "scalata" fino a quota m. 1000.Il ritorno è libero. Guida: Claudio Topo cell. 3494426676Attenzione chi è interessato alla partecipazione dovrà dare conferma a mezzo messaggio WA al cell. della guida entro le ore 18 di sabato 280326. San Valentino. A Napoli arriva Gocciolove, la campagna di Gocciole "per i cuori spezzati" 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Scalata al Vesuvio con i Cicloverdi Fiab Napoli

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