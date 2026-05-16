bergamo gli ingressi alle due valli i punti critici del traffico

A Bergamo, gli ingressi alle due valli sono i punti più trafficati, secondo i dati di monitoraggio recenti. La SP35 e la ex SS 470 sono le strade più congestionate, mentre l’asse interurbano presenta un flusso più fluido. Le autorità stanno analizzando le situazioni per pianificare eventuali interventi di gestione del traffico. La situazione viene costantemente monitorata per valutare eventuali variazioni e miglioramenti nelle condizioni di percorrenza.

IL MONITORAGGIO. La sp35 e la ex Ss 470 le strade più congestionate, escluso l’asse interurbano. Colletta: «Da qui programmeremo interventi». È il monitoraggio compiuto nei mesi scorsi dalla Provincia di Bergamo che, tra settembre 2025 e gennaio 2026, ha affidato a due ditte l’incarico di posizionare strumenti per il rilievo del traffico in 98 punti della rete stradale provinciale, utilizzando sistemi di rilevazione radar e video. Il monitoraggio, della durata di sette giorni per ciascuna postazione, ha interessato le principali strade della Bergamasca nei tratti caratterizzati da un volume di traffico superiore a tre milioni di veicoli all’anno, nonché le tratte interessate dalla realizzazione di nuove varianti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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