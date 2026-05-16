Benevento si anima a giugno | tour arte e auto d’epoca in città

A giugno, Benevento si riempie di eventi con tour guidati che si svolgeranno di sabato in diversi punti della città. Durante il raduno delle Fiat 500, il Teatro Romano sarà uno dei luoghi principali dove si svolgeranno le esposizioni e le attività legate all’auto d’epoca. La città si anima anche con mostre d’arte e iniziative dedicate al patrimonio locale, offrendo un programma ricco di appuntamenti per i visitatori.

? Punti chiave Dove si ritroveranno i partecipanti per i tour guidati del sabato?. Cosa vedremo al Teatro Romano durante il raduno delle Fiat 500?. Chi organizza la fiera dedicata al collezionismo di figurine al PalaValentino?. Come influenzeranno questi eventi le attività delle botteghe locali?.? In Breve Tour guidati ogni sabato e domenica di giugno alle ore 17:00 da Piazza Cardinal Pacca.. Benexpo Figurine in Fiera al PalaValentino nei giorni 6 e 7 giugno 2026.. Spettacolo Arco in Danza presso l'Arco del Sacramento il 14 giugno 2026.. Paint Core Visual Experience in Via Traiano dal 24 al 28 giugno 2026.. La Pro Loco Benevento Samnium ha presentato il programma culturale per giugno 2026, lanciando l’iniziativa Benevento Live – Eventi, Cultura e Turismo per valorizzare il patrimonio della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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