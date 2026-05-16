La nazionale italiana di basket sordi Under 21 si è radunata di nuovo a Forlì, tre anni dopo il primo incontro ufficiale avvenuto nel 2023 vicino alla basilica di San Mercuriale. L’appuntamento di questa volta fa parte della preparazione in vista dei Mondiali che si terranno in Polonia. La rappresentativa, sotto la gestione della Federazione sport sordi Italia, si è riunita per allenarsi e confrontarsi in vista della competizione internazionale. Un momento di ritorno in città per gli atleti, che si preparano alla gara mondiale.

Tre anni dopo, la nazionale di basket Under 21 formata da atleti sordi torna a Forlì. La rappresentativa tricolore sotto l’egida della Fssi (Federazione sport sordi Italia) svolse infatti il primo raduno della sua storia nel 2023 proprio all’ombra di San Mercuriale. Ora gli azzurrini hanno scelto Forlì e le sue strutture per il terzo dei quattro raduni di preparazione in vista dei Mondiali di categoria, che si svolgeranno in Polonia, a Lublino, dal 5 al 13 giugno e a cui l’Italia parteciperà per la prima volta. Le sette squadre iscritte sono state divise in due gironi, uno da quattro e uno da tre: in quest’ultimo ci saranno Polonia, Argentina e Ucraina, mentre in quello da quattro con l’Italia sono state sorteggiate Stati Uniti, Lituania e Kenia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Basket, nazionale sordi U21 in città. Raduno per i Mondiali in Polonia

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