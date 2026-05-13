Raduno nazionale degli alpini a Monza | quando forse arriveranno le penne nere in città

A Monza si discute sulla possibilità di ospitare il raduno nazionale degli alpini, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. La proposta di portare le penne nere in città non è ancora stata formalizzata, nonostante alcuni suggestioni siano emerse dopo l’ultimo fine settimana, quando si è svolta l’adunata di Genova. La questione viene analizzata senza annunci ufficiali o decisioni definitive.

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Perché non portare il raduno nazionale degli alpini a Monza? La proposta non arriva dai social sulla scia degli entusiasmi respirati nell’ultimo fine settimana che ha visto l’adunata delle penne nere a Genova. La proposta arriva da Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in consiglio regionale.🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate 97^ Adunata Nazionale degli Alpini: Genova capitale delle Penne Nere, tra memoria e celebrazioneSi avvicina uno degli appuntamenti più attesi del 2026: dopo 25 anni dall'ultima volta, da venerdì 8 a domenica 10 maggio Genova si trasforma nella... Genova invasa dalle penne nere: 7.500 alpini trentini in città? Punti chiave Come cambieranno le botteghe del centro storico con questo afflusso? Chi sono le autorità trentine che guidano la delegazione a... Temi più discussi: Adunata Alpini 2026 a Genova, gran finale. La guida: programma, mappa, blocco traffico, trasporti, divieti e chiusure; Migliaia di alpini in piazza De Ferrari per la cerimonia d’apertura della 97esima Adunata nazionale. C’è chi arriva da Brescia, chi da Cuneo, chi vive l’Adunata da quasi 30 anni. Nonostante le polemiche, una cosa è chiara: la voglia di esserci e portare avanti u; La tre giorni non stop del raduno degli Alpini; Genova, la protesta per il raduno nazionale degli alpini in diretta video. Cherasco presente all’Adunata Nazionale degli Alpini: il racconto della trasferta a Genova x.com La sinistra riesce sempre a scegliere battaglie suicide, ora quella contro gli alpini, non ce la faremo mai. reddit Pinerolo alla 97ª Adunata Nazionale degli Alpini a GenovaOltre 700 gli Alpini pinerolesi alla 97ª Adunata Nazionale di Genova dall'8 al 10 maggio 2026 e a settembre c'è il Raduno del 1° Raggruppamento a Pinerolo. vitadiocesanapinerolese.it Anche gli alpini di Novara all'Adunata nazionale di Genova: le fotoUn pullman al completo e tanto entusiasmo: la delegazione novarese sfida il maltempo e sfila con 90mila Alpini nel cuore di Genova ... novaratoday.it