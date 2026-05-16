A Bari, il centro è stato preso d’assalto da un blocco che ha causato il caos nel quartiere Muratiano. Il blocco si è concentrato su Corso Vittorio Emanuele, provocando un rapido intasamento delle strade limitrofe e bloccando il traffico nei vicoli circostanti. La presenza di cantieri nella zona sembra aver contribuito alla fragilità della viabilità, rendendo difficile il passaggio di veicoli e pedoni. La situazione ha portato a disagi per i cittadini e i commercianti locali.

? Domande chiave Come ha fatto il blocco di Corso Vittorio Emanuele a paralizzare i vicoli?. Perché la viabilità del Muratiano è così fragile davanti ai cantieri?. Chi deve gestire l'impatto tra sicurezza istituzionale e diritto alla mobilità?. Dove si stanno riversando i flussi di auto per evitare l'ingorgo?.? In Breve Via Piccinni aperta a doppio senso per smaltire il traffico di Corso Vittorio Emanuele.. Blocco totale del quartiere Muratiano causato dalle transenne davanti a Piazza Libertà.. Cantieri aperti e allestimenti sportivi aggravano la saturazione delle arterie principali.. Traffico paralizzato con tempi di percorrenza di trenta minuti per quattro isolati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, caos nel centro per il ministro: traffico bloccato a Muratiano

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