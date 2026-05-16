Bandiere Verdi 2026 | il Friuli vince la sfida della sostenibilità

Nell’ambito delle certificazioni ambientali per il 2026, alcuni comuni del Friuli Venezia Giulia hanno ottenuto la Bandiera Verde, riconoscimento che premia iniziative sostenibili. Al contrario, altri territori hanno ricevuto le bandiere nere a causa di rischi idrogeologici elevati. Nel settore agricolo, i pastori adottano pratiche specifiche per proteggere le razze ovine autoctone, contribuendo alla conservazione delle tradizioni locali. Questi aspetti sono stati illustrati durante le recenti premiazioni e incontri dedicati alla sostenibilità regionale.

? Punti chiave Quali comuni hanno ricevuto le bandiere nere per rischi idrogeologici?. Come fanno i pastori a salvare le razze ovine autoctone?. Perché le nuove infrastrutture di Cortina sono sotto accusa?. Chi sono le realtà che trasformano la lana in valore sociale?.? In Breve L'81% delle attività premiate si basa sul volontariato secondo lo studio Rota-Dematteis.. Il 28,6% delle realtà sostenibili sostiene costi annui superiori a 50 mila euro.. Cortina riceve bandiera nera per rischi idrogeologici legati alle Olimpiadi invernali 2026.. Il progetto Bollait di Pisetta e Zanghellini promuove la lana del Lagorai.. A Rovereto, presso l’Urban Center, Legambiente ha consegnato oggi le Bandiere Verdi 2026 durante il X Summit nazionale, premiando 19 realtà dell’arco alpino che gestiscono i territori con sostenibilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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