Banda dell?oro secondo assalto in poche ore | i ladri in fuga con il bottino da 5mila euro Si spostano con un?Audi nera
Nelle ultime ore si sono verificati due furti in rapida successione nel centro di una cittadina, con i ladri che sono riusciti a portare via circa cinquemila euro. Durante entrambe le occasioni, i malviventi si sono spostati a bordo di un’auto di colore nero, una Audi, e hanno agito in modo rapido e silenzioso, senza attirare l’attenzione delle persone presenti. La polizia sta indagando sugli episodi, che sono stati messi a segno senza che nessuno si accorgesse di nulla.
MANIAGO - Un colpo rapido, silenzioso e studiato nei dettagli, messo a segno nel pieno centro cittadino senza che nessuno si accorgesse di nulla e neutralizzando l’allarme. Sono state avviate le indagini sul furto avvenuto, nella notte tra mercoledì e giovedì, ai danni di un Compro oro di Maniago, preso di mira attorno a mezzanotte e mezza da una banda che, secondo i primi riscontri, potrebbe essere la stessa entrata in azione un’ora più tardi a San Vito al Tagliamento. Gli investigatori stanno, infatti, lavorando sulle analogie emerse tra i due episodi: identico sarebbe il numero delle persone coinvolte così come il tipo di vettura utilizzata per raggiungere e lasciare il luogo del colpo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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