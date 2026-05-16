Nelle ultime ore si sono verificati due furti in rapida successione nel centro di una cittadina, con i ladri che sono riusciti a portare via circa cinquemila euro. Durante entrambe le occasioni, i malviventi si sono spostati a bordo di un’auto di colore nero, una Audi, e hanno agito in modo rapido e silenzioso, senza attirare l’attenzione delle persone presenti. La polizia sta indagando sugli episodi, che sono stati messi a segno senza che nessuno si accorgesse di nulla.

MANIAGO - Un colpo rapido, silenzioso e studiato nei dettagli, messo a segno nel pieno centro cittadino senza che nessuno si accorgesse di nulla e neutralizzando l’allarme. Sono state avviate le indagini sul furto avvenuto, nella notte tra mercoledì e giovedì, ai danni di un Compro oro di Maniago, preso di mira attorno a mezzanotte e mezza da una banda che, secondo i primi riscontri, potrebbe essere la stessa entrata in azione un’ora più tardi a San Vito al Tagliamento. Gli investigatori stanno, infatti, lavorando sulle analogie emerse tra i due episodi: identico sarebbe il numero delle persone coinvolte così come il tipo di vettura utilizzata per raggiungere e lasciare il luogo del colpo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Banda dell?oro, secondo assalto in poche ore: i ladri in fuga con il bottino da 5mila euro. Si spostano con un?Audi nera

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