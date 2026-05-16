Ballabio | polizia e cittadini contro lo spaccio nei boschi

A Ballabio, polizia e residenti stanno affrontando il problema dello spaccio nei sentieri dei boschi dei Grassi Lunghi. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli lungo le vie di accesso principali, mentre i cittadini segnalano attività sospette e cercano di tutelare l’ambiente circostante. La presenza degli spacciatori in quella zona ha portato a interventi mirati e a una maggiore attenzione da parte delle autorità locali. I residenti si impegnano anche a mantenere la sicurezza nelle aree pubbliche e ad evitare ulteriori danni al territorio.

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? Domande chiave Dove si nascondono esattamente gli spacciatori tra i sentieri dei Grassi Lunghi? Come fanno i residenti a combattere il degrado lasciato dai malviventi? Perché le zone isolate della Valsassina sono diventate rifugi per lo spaccio? Quali nuove misure adotterà il sindaco per proteggere i boschi di Ballabio??? In Breve Comandante Marco Maggio coordina i controlli nella zona Grassi Lunghi. Residenti puliscono i sentieri dai rifiuti abbandonati dai malviventi. Sindaco Giovanni Bruno . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ballabio: polizia e cittadini contro lo spaccio nei boschi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rastrellamento nei boschi tra Turate, Lomazzo e Cantù: carabinieri, elicottero e decine di pattuglie contro lo spaccioUn’intera mattinata sotto controllo nei boschi tra Turate, Lomazzo e Cantù, dove numerosi cittadini hanno segnalato un imponente dispiegamento di... Potenziate le pattuglie della polizia locale contro lo spaccio ai Grassi LunghiDopo il successo di diverse operazioni di contrasto allo spaccio di stupefacenti, avvenute negli ultimi anni nella strada per Morterone, in località Valpozza e nei primi tornanti della Ballabio Resine ... leccotoday.it