Bagno a Ripoli tornano gli Angeli del Bello Volontari in campo per il parco di Sorgane
A Bagno a Ripoli gli Angeli del Bello sono tornati a intervenire sul verde pubblico, coinvolgendo volontari di diverse età per il parco di Sorgane. La squadra di cittadini si dedica alla manutenzione e alla valorizzazione delle aree verdi, collaborando con il Comune. Il progetto mira a mantenere curato e accessibile il nuovo spazio urbano, con il contributo diretto di chi vive nel territorio. La partecipazione si svolge attraverso incontri e attività di cura del parco, senza coinvolgimento di enti pubblici o privati.
Una squadra di cittadini pronta a prendersi cura del verde pubblico. A Bagno a Ripoli tornano gli Angeli del Bello e chiamano a raccolta volontari di tutte le età per aiutare il Comune nella manutenzione e nella valorizzazione del nuovo parco urbano di Sorgane. Grazie alla convenzione siglata con. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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Bagno a Ripoli, tornano gli Angeli del Bello. Volontari in campo per il parco di Sorgane x.com
A Bagno a Ripoli tornano gli Angeli del Bello Gioco di squadra con i cittadini per la cura di parchi e giardini. Un parco è ancora più accogliente se a prendersene cura è anche chi lo vive in prima persona. Per questo siamo felici che a Bagno a Ripoli sti facebook