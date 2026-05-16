Bagno a Ripoli tornano gli Angeli del Bello Volontari in campo per il parco di Sorgane

A Bagno a Ripoli gli Angeli del Bello sono tornati a intervenire sul verde pubblico, coinvolgendo volontari di diverse età per il parco di Sorgane. La squadra di cittadini si dedica alla manutenzione e alla valorizzazione delle aree verdi, collaborando con il Comune. Il progetto mira a mantenere curato e accessibile il nuovo spazio urbano, con il contributo diretto di chi vive nel territorio. La partecipazione si svolge attraverso incontri e attività di cura del parco, senza coinvolgimento di enti pubblici o privati.

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