Bagno a Ripoli tornano gli Angeli del Bello Volontari in campo per il parco di Sorgane

Da firenzetoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bagno a Ripoli gli Angeli del Bello sono tornati a intervenire sul verde pubblico, coinvolgendo volontari di diverse età per il parco di Sorgane. La squadra di cittadini si dedica alla manutenzione e alla valorizzazione delle aree verdi, collaborando con il Comune. Il progetto mira a mantenere curato e accessibile il nuovo spazio urbano, con il contributo diretto di chi vive nel territorio. La partecipazione si svolge attraverso incontri e attività di cura del parco, senza coinvolgimento di enti pubblici o privati.

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Una squadra di cittadini pronta a prendersi cura del verde pubblico. A Bagno a Ripoli tornano gli Angeli del Bello e chiamano a raccolta volontari di tutte le età per aiutare il Comune nella manutenzione e nella valorizzazione del nuovo parco urbano di Sorgane. Grazie alla convenzione siglata con. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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