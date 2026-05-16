Bagnarola in festa | tra paella e musica per sostenere la scuola
Una serata di festa si è svolta recentemente nella zona di Bagnarola, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno della scuola locale. L’evento ha previsto una cena a base di paella accompagnata da musica dal vivo, coinvolgendo la comunità in un'occasione di socializzazione. L'organizzazione è frutto della collaborazione tra tre enti e realtà locali, che hanno deciso di unire le forze per sostenere le attività scolastiche e promuovere un momento di incontro tra i cittadini.
? Domande chiave Come faranno le realtà locali a trasformare una cena in welfare?. Chi sono i tre partner che hanno organizzato la serata?. Cosa troverai nel menù gastronomico oltre alla celebre paella?. Perché il ricavato della festa è fondamentale per la scuola locale?.? In Breve Evento organizzato da L'Albero della Vita, parrocchia e cooperativa Granata.. Musica dal vivo con Motel Cesare e animazione per bambini di Acg Bagna.. Proventi destinati alla scuola dell'infanzia Primo Lucchi di Bagnarola.. Programmazione culturale locale presso i teatri Victor, Bonci e Verdi.. Sabato 23 maggio, a partire dalle ore 18.30, il campo sportivo di Bagnarola lungo via Cesenatico ospiterà la quarta edizione di Bagnarola in Festa, un appuntamento che mira a rafforzare i legami sociali della frazione attraverso il divertimento e la condivisione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
La festa si accende nella piccola frazione: nel menù paella, piatti della tradizione, musica live e giochi per bambiniIl quartiere di Bagnarola si prepara ad accogliere la quarta edizione di "Bagnarola in Festa", un evento tanto atteso che unisce divertimento,...
Leggi anche: Amicizia in musica 2 tra l'I.C. Giulio Cesare e la scuola di musica di Verteneglio