Bagnarola in festa | tra paella e musica per sostenere la scuola

Una serata di festa si è svolta recentemente nella zona di Bagnarola, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno della scuola locale. L’evento ha previsto una cena a base di paella accompagnata da musica dal vivo, coinvolgendo la comunità in un'occasione di socializzazione. L'organizzazione è frutto della collaborazione tra tre enti e realtà locali, che hanno deciso di unire le forze per sostenere le attività scolastiche e promuovere un momento di incontro tra i cittadini.

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