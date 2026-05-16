Autonomia energetica | AVS Cesena rilancia la sfida delle rinnovabili contro fossili e nucleare
Venerdì 15 maggio si è tenuto al Museo dell’Ecologia di Cesena un incontro pubblico promosso dall’Associazione Verdi e Sinistra Cesena e dall’Emilia-Romagna. La manifestazione, intitolata “Autonomia energetica: come coniugare energie rinnovabili e territorio”, è stato moderato da Cristina Mengozzi, co-portavoce di Europa Verde. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti e attivisti che hanno discusso delle strategie per promuovere l’uso di fonti rinnovabili e ridurre l’impiego di combustibili fossili e nucleare.
Si è svolto ieri, venerdì 15 maggio, al Museo dell’Ecologia di Cesena, l’incontro pubblico promosso da Alleanza Verdi e Sinistra Cesena ed Emilia-Romagna, “Autonomia energetica: come coniugare energie rinnovabili e territorio”, moderato da Cristina Mengozzi, co-portavoce di Europa Verde. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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