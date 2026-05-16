Auto sulla folla a Modena 10 feriti | alla guida uno straniero

Un incidente si è verificato a Modena quando un'auto ha investito diverse persone nella folla, provocando circa dieci feriti. Tra i feriti ci sono persone che presentano gravi traumi e sono state portate immediatamente in ospedale per le cure necessarie. Alla guida dell’auto si trovava un uomo straniero, che è stato sottoposto a controlli e ascoltato dalle forze dell’ordine. Le autorità stanno indagando sulle dinamiche dell’accaduto e sul motivo che ha portato l’automobilista a percorrere quella strada in quel momento.

Dramma questo pomeriggio in via Emilia Centro. Dalle prime ricostruzioni pare che un’auto che proveniva da Lago Garibaldi abbia imboccato a forte velocità via Emilia falciando la folla presente come ogni sabato pomeriggio in Centro Storico. L’auto ha terminato la propria corsa dopo circa 200 metri. Secondo le testimonianze, al volante si trovava un cittadino straniero in forte stato di alterazione. Una volta sceso dall’auto l’uomo ha cercato di allontanarsi ma è stato subito circondato da diversi cittadini. A quel punto avrebbe estratto un coltello e ferito almeno uno dei presenti prima di essere definitivamente bloccato e consegnato alle Forze dell’Ordine. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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