Auto a tutta velocità investe pedoni a Modena in via Emilia ci sono diversi feriti di cui alcuni gravi

Da virgilio.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'auto ha investito diversi pedoni in via Emilia, nel centro storico di Modena. L'incidente è avvenuto questa mattina e ha provocato vari feriti, alcuni in condizioni gravi. La vettura ha attraversato a alta velocità la strada, investendo le persone che si trovavano in zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per prestare assistenza e ricostruire quanto accaduto. Le indagini sono in corso per accertare le dinamiche dell'incidente.

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In pieno centro a Modena un’auto lanciata a tutta velocità ha investito diversi pedoni. Ci sono dei feriti, alcuni dei quali sarebbero in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto sulla via Emilia, all’altezza di Largo Porta Bologna, nel centro storico della città. Il conducente della macchina sarebbe fuggito a piedi prima di essere fermato. Auto sulla folla in centro a Modena Terrore nel centro storico di Modena, dove un’auto a tutta velocità ha falciato diversi pedoni. L’incidente è avvenuto in largo Porta Bologna, lungo la via Emilia, in un sabato pomeriggio in cui la gente affolla il centro della città. Notizia in aggiornamento... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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