Aurelia bus con 49 studenti in panne nel buio | panico in curva

Un autobus con 49 studenti a bordo si è fermato improvvisamente in una curva al buio, causando il panico tra i giovani passeggeri. I professori presenti sono intervenuti per cercare di calmare gli studenti e gestire la situazione, ma la mancanza di illuminazione ha complicato le operazioni di sicurezza. La vettura si è bloccata durante un tratto di strada poco illuminato e senza altre fonti di luce nelle vicinanze. La polizia è intervenuta per coordinare le operazioni di assistenza e mettere in sicurezza l’area.

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? Domande chiave Come hanno gestito i professori il panico dei ragazzi nel buio?. Perché la mancanza di luce ha reso il guasto così pericoloso?. Chi deve rispondere della scarsa illuminazione nei pressi del cantiere?. Cosa è successo esattamente nel momento in cui il bus si è fermato?.? In Breve Guasto avvenuto tra il 15 e il 16 maggio vicino al cantiere Albegna.. Intervento coordinato da carabinieri Orbetello, polizia stradale, vigili del fuoco e Anas.. Genitori partiti da Grosseto per raggiungere il luogo del guasto ad Albinia.. Criticità segnalata per mancanza di illuminazione nel tratto stradale vicino ad Albinia.. Tra il 15 e il 16 maggio, un pullman con 49 studenti a bordo è rimasto bloccato lungo l’Aurelia, nella zona del cantiere per la cassa di espansione dell’Albegna ad Albinia, scatenando il panico tra i passeggeri. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aurelia, bus con 49 studenti in panne nel buio: panico in curva ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Incidente bus in gita: panico per 43 studenti campani coinvolti. Indagini in corso. Besanino fermo un anno, i pendolari lecchesi nel panico: solo 1 su 4 userà il bus sostitutivoDal 7 settembre 2026 la linea S7 sarà interrotta tra Triuggio e Villasanta per i cantieri della Pedemontana. Paura nella notte sul bus della gita: 49 studenti bloccati al buio sull'Aurelia, salvati dai CarabinieriNella nottata del 16 maggio 2026, la centrale operativa dei carabinieri di Orbetello è stata attivata per prestare soccorso a un pullman, con a bordo circa 49 ragazzi, di rientro da una gita scolastic ... corrieredimaremma.it Bus in panne sull'Aurelia nella notte: paura per 49 studenti in gitaBus in panne in piena notte sull'Aurelia, con a bordo circa 49 studenti di ritorno da una gita scolastica. Il mezzo si trovava nei pressi di Albinia, nel ... gonews.it