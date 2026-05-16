A Milano, Audi ha presentato una nuova versione delle sue vetture ad alte prestazioni, tra cui la S5 e la RS 5. La casa tedesca ha mostrato anche il modello ispirato alla Formula 1 disegnato da Zaha Hadid, caratterizzato da linee futuristiche e design innovativo. La nuova RS 5, con un motore 2.0 turbo plug-in da circa 639 cavalli, riesce a scattare da 0 a 100 kmh in 3,6 secondi, nonostante un peso complessivo di circa 2.370 chili.

? Punti chiave Come può una plug-in da 639 cavalli gestire 2.370 chili di massa?. Cosa permette alla nuova RS 5 di scattare in 3,6 secondi?. Perché il sistema elettromeccanico combatte il sottosterzo in curva?. Quanto incide l'ibrido leggero sui consumi della nuova S5?.? In Breve Installazione Origin di Zaha Hadid Architects presso Portrait Milano per la Design Week.. Nuova S5 con 367 CV e sistema ibrido da 48 volt a 88.850 euro.. Audi RS 5 plug-in da 639 CV con autonomia elettrica di 84 chilometri.. RS 5 accelera da 0 a 100 kmh in 3,6 secondi a 111.100 euro.. Audi porta l’estetica del design e la forza della Formula 1 nella corte di Portrait Milano durante la Milano Design Week. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Audi a Milano: la F1 di Zaha Hadid incontra la nuova S5 e RS 5

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