Audi a Milano | il futuro tra la nuova RS 5 e la sfida in F1

A Milano, durante la Milano Design Week 2026, Audi ha presentato due novità per il mercato italiano presso Portrait Milano in Corso Venezia. La casa automobilistica ha svelato la nuova RS 5 e ha annunciato un impegno nel mondo della Formula 1, evidenziando innovazioni tecnologiche e un design innovativo. L’evento ha attirato l’attenzione di appassionati e giornalisti del settore.

L’innovazione tecnologica e il design d’avanguardia si incontrano a Milano, presso la cornice di Portrait Milano in Corso Venezia, dove Audi presenta due novità assolute per il mercato italiano in occasione della Milano Design Week 2026. Il marchio tedesco mette in mostra la nuova Audi RS 5 plug-in hybrid, prima vettura ad alte prestazioni firmata Audi Sport che integra l’elettrificazione, e la monoposto R26, modello del team impegnato nel mondiale di Formula 1. Efficienza prestazionale e l’ingresso nel massimo campionato motoristico. La strategia del brand si manifesta attraverso due direzioni distinte ma complementari esposte nel contesto milanese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Audi a Milano: il futuro tra la nuova RS 5 e la sfida in F1 Notizie correlate Audi alla Milano Design Week: prestazioni e design con RS 5 e la monoposto di F1 Audi R26Dal 20 al 26 aprile si terrà l'edizione 2026 della Milano Design Week, dove Audi sarà presente per il tredicesimo anno consecutivo. Audi Sport presenta la nuova Audi RS 5(Adnkronos) – Audi inaugura una nuova fase per la famiglia RS con la nuova Audi RS 5, prima ibrida plug-in high performance nella storia di Audi... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Milano Design Week 2026, i modelli auto e i prototipi in anteprima; VIDEO - Che show per Audi alla Milano Design Week; Audi alla Milano Design Week: performance e design si incontrano e si raccontano; Audi alla Milano Design Week 2026: il movimento è emozione. Audi alla Milano Design Week 2026: il movimento è emozioneUn ricco palinsesto organizzato dai Quattro Anelli anima gli spazi di Portrait Milano. Dai talk (con ospite, tra gli altri, Federica Brignone e Stefano Domenicali) alle anteprime nazionali (di Audi RS ... vanityfair.it Audi alla Milano Design Week 2026: il palinsesto al Portrait MilanoDal talk con Federica Brignone e Stefano Domenicali all'Origin Student Program: il palinsesto Audi al Portrait Milano per la Milano Design Week 2026 ... tgcom24.mediaset.it AUDI SPORT VERSO LA PRIMA TAPPA TRICOLORE DI IMOLA Per l'apertura del tricolore GT3 Sprint gradito rientro coi quattro anelli per Gianluca Giraudi: il torinese affianca Jody Lambrughi, già confermato anche per la serie Endurance NIBBIOLA (NO) — A - facebook.com facebook Un ricco palinsesto organizzato dai Quattro Anelli anima gli spazi di Portrait Milano. Dai talk (con ospite, tra gli altri, Federica Brignone e Stefano Domenicali) alle anteprime nazionali (di Audi RS 5 e Audi R26): un dialogo tra design, innovazione e performanc x.com