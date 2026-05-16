Assunzione al Policlinico di Bari Lorusso indagata per falso | inchiesta sul bando

Un’indagine è stata avviata su una assunzione presso il Policlinico di Bari, focalizzandosi su un presunto falso collegato al bando di gara. L’indagine riguarda una ex consigliera comunale, attualmente imputata in un processo riguardante accuse di voto di scambio. Prima dell’intervento delle autorità politiche o delle denunce ufficiali, gli investigatori hanno avviato verifiche sulla procedura di selezione e sui documenti presentati. La vicenda coinvolge anche una persona indagata per falso, in relazione alle procedure amministrative.

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Prima ancora che si muovesse la politica con i provvedimenti amministrativi e le denunce, Maria Carmen Lorusso, ex consigliera comunale imputata nel processo Codice Interno per voto di scambio e trasferimento fraudolento di valori, era già stata iscritta nel registro degli indagati della procura di Bari per falso. Le nuove ipotesi di reato a suo carico, formulate dal procuratore aggiunto Ciro Angelillis sulla base di articoli di stampa, si riferiscono alla borsa di studio in Oncologia, nell’ambito del progetto europeo Ubuntu, vinta da Mari Lorusso con un esame orale che le avrebbe consentito di sbaragliare gli altri candidati. Nella bufera,... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Assunzione al Policlinico di Bari, Lorusso indagata per falso: inchiesta sul bando ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Borsa di studio del Policlinico a Lorusso, marcia indietro: «Assunzione annullata»Maria Carmen Lorusso, ex consigliera comunale di Bari indagata nell'inchiesta Codice Interno con l'accusa di scambio elettorale politico-mafioso, non... Policlinico di Bari: vince la giurista Maria Carmen Lorusso? Cosa scoprirai Come può una giurista supportare la ricerca sulle neoplasie neuroendocrine? Quali sono gli obiettivi scientifici del progetto Ubuntu... Borsa di studio per Mari Lorusso, blitz del Nirs al Policlinico di Bari: acquisiti documenti. L'assunzione resta in piedi x.com Bari, in Procura la borsa di studio a Mari Lorusso. Il Policlinico denuncia: Dichiarazione falsaLa ex consigliera comunale imputata per Codice Interno. L'ospedale revoca il licenziamento ma sospende il contratto in attesa delle giustificazioni dell'interessata ... lagazzettadelmezzogiorno.it La Regione blocca l'assunzione di Maria Carmen Lorusso al PoliclinicoLa Regione Puglia ha bloccato la procedura di assunzione al Policlinico di Bari per una borsa di studio di un anno dell'ex consigliera comunale Maria Carmen Lorusso, a processo con l'accusa di scambio ... rainews.it