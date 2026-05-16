Secondo un rapporto recente, le assicurazioni nell’Unione Europea prevede di generare circa 37 miliardi di euro di ricavi aggiuntivi entro il 2028 grazie all’introduzione dell’intelligenza artificiale. Questa tecnologia porterà a un incremento del 5,6% dei costi di gestione, ma si stima che il numero di dipendenti nelle compagnie aumenterà comunque, anche con l’automazione di molte funzioni. Le aziende si preparano a integrare strumenti di intelligenza artificiale per migliorare servizi e processi interni.

? Punti chiave Come faranno le compagnie a gestire l'aumento del 5,6% dei costi?. Perché il numero di dipendenti aumenterà nonostante l'automazione dell'IA?. Quali competenze umane serviranno per governare i nuovi algoritmi assicurativi?. Quando inizieranno a scendere i costi dopo l'investimento tecnologico iniziale?.? In Breve Costi operativi iniziali in aumento del 5,6% per riorganizzazione e nuovi organici.. Utili pre-imposte in crescita di circa 10,7 miliardi di euro entro il 2028.. Ricavi medi previsti in aumento del 5,7% con incremento utili del 6,1%.. Necessità di nuove competenze umane per gestire algoritmi e infrastrutture digitali..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Assicurazioni UE: l’IA farà guadagnare 37 miliardi entro il 2028

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

the godmother of a secret organization became my wife! shes turning a playboy into a king.

Sullo stesso argomento

UE, piano per le imprese: -37,5 miliardi di costi burocratici entro il 2029? Punti chiave Come influirà questo taglio sui bilanci delle piccole imprese? Quali misure concrete ha già adottato la Commissione nel 2025? Perché...

Erasmus Plus 2028-2034, via libera Ue: 40 miliardi per giovani, sport e territoriSette anni di grandi opportunità per i giovani, sette anni da sfruttare appieno anche per l’ingente investimento economico.

Le assicurazioni Ue vedono ricavi in crescita per 37,3 miliardi con l'IaLe compagnie assicurative vedono l'intelligenza artificiale come una opportunità di crescita. I principali gruppi europei, secondo una analisi di Bloomberg Intelligence, stimano la possibilità di un i ... quotidiano.net

L’Ue rivede le regole sull’IA: obblighi rinviati e nuove norme sulla privacySlittamento degli obblighi, estensione delle agevolazioni per le Pmi, ma anche nuove regole per l’uso dei dati personali. Sono queste alcune delle misure di semplificazione per il mercato dell’IA ... repubblica.it