La Commissione europea ha approvato all’unanimità il programma Erasmus Plus 2028-2034, con un budget di 40 miliardi di euro destinati a giovani, sport e territori. Il Comitato europeo delle Regioni ha dato il suo consenso al nuovo quadro finanziario, mentre il vicepresidente di un’associazione nazionale ha dichiarato che nessuna comunità deve essere esclusa da questa iniziativa.

Sette anni di grandi opportunità per i giovani, sette anni da sfruttare appieno anche per l’ingente investimento economico. Il Comitato europeo delle Regioni, riunito oggi in sessione plenaria nell’Emiciclo del Parlamento europeo a Bruxelles, ha adottato all'unanimità il parere sul nuovo Programma Erasmus Plus per il periodo 2028-34. Relatore per tutti i 27 Stati membri dell’Ue, Roberto Pella, vicepresidente Anci (Associazione Italiana Comuni Italiani) nonché presidente della Lega Ciclismo Professionistico, che ha illustrato i contenuti alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi e del Commissario per l’equità intergenerazionale, la gioventù, la cultura e lo sport, Glenn Micallef, e Kata Tutto, presidente del Comitato Europeo delle Regioni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Erasmus Plus 2028-2034, via libera Ue: 40 miliardi per giovani, sport e territori

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