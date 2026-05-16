Assalto allo scudetto Warriors è la terza finale
I Macron Warriors Sabbioneta hanno raggiunto la terza finale consecutiva, confermando la loro presenza ai vertici sportivi. Dopo aver superato le fasi precedenti del torneo, la squadra si prepara ora ad affrontare l’ultimo ostacolo per conquistare lo scudetto. La loro partecipazione a questa serie finale rappresenta un traguardo importante, risultato di un percorso competitivo che si è sviluppato nel corso della stagione. La finale si svolgerà nelle prossime settimane e coinvolgerà entrambe le squadre rimaste in corsa.
Confermarsi ai vertici sportivi non è mai cosa semplice e forse per questo vale ancora di più l’ennesimo risultato conseguito dai Macron Warriors Sabbioneta. La formazione di powerchair hockey, che milita da anni in serie A, è per la terza volta consecutiva in finale scudetto, contro i Black Lions Venezia. L’ultimo atto del campionato è la sfida che tutti volevano tra le realtà più forti del momento. La finalissima verrà così disputata, per la prima volta, in terra lombarda. L’appuntamento è per domani, alle 18.00, proprio al Palazzetto dello Sport di via Santuario a Sabbioneta, città nel mantovano, patrimonio dell’Umanità UNESCO. A rendere ancora più affascinante la sfida anche un padrino e ospite d’eccezione, ovvero l’ex leggenda del basket azzurro Carlton Myers. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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