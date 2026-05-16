Arezzo si trasforma in un enorme puzzle di strade chiuse, con cantieri aperti e cavalli in movimento, creando notevoli disagi per gli automobilisti. La città sta vivendo una serie di interventi che coinvolgono numerose vie, con deviazioni segnalate ufficialmente dal Comune. Chi si sposta nel centro storico e nelle zone circostanti si trova a dover fare i conti con percorsi alternativi e modifiche temporanee alla viabilità. Per chi desidera conoscere nel dettaglio le modifiche, è disponibile il comunicato ufficiale del Comune.

Per gli aretini coraggiosi che vogliono leggere l’elenco completo delle deviazioni senza perdere la sanità mentale, ecco il comunicato ufficiale del Comune. Tra passeggiate a cavallo, lavori stradali, divieti, sensi unici e deviazioni degne della Dakar, nei prossimi giorni muoversi ad Arezzo sarà un’esperienza mistica. Il navigatore già risulta disperso in zona Saione. Ad Arezzo sta per arrivare un altro magico momento dell’anno in cui uscire di casa per comprare il pane rischia di trasformarsi in un viaggio spirituale con ritorno previsto forse per martedì. Il Comune ha infatti diffuso il tradizionale bollettino della viabilità, che più che un avviso sembra la sceneggiatura di un film catastrofico girato tra Saione, San Zeno e via delle Fosse. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo diventa un gigantesco sudoku: strade chiuse, cavalli, cantieri e automobilisti in terapia

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