Arceto il borgo torna nel Quattrocento | 50 figuranti in scena

Nel borgo di Arceto, si svolgerà una rievocazione storica ambientata nel Quattrocento, con la partecipazione di circa 50 figuranti che indosseranno costumi dell’epoca. Durante l’evento, sarà possibile incontrare nobili e personaggi storici che si muoveranno tra i vicoli e le piazze del borgo. Alcuni spazi privati del castello saranno aperti al pubblico per l’occasione, offrendo l’opportunità di visitare aree normalmente non accessibili. L’evento si svolgerà nel fine settimana e coinvolgerà anche attività e dimostrazioni storiche.

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? Domande chiave Chi sono i nobili che cammineranno tra i vicoli del borgo?. Quali luoghi privati del castello saranno finalmente aperti ai visitatori?. Come funzionerà il percorso guidato tra le sette tappe storiche?. Cosa si potrà assaggiare dopo la rievocazione del Quattrocento?.? In Breve Percorso di sette tappe tra torre civica, oratorio di San Rocco e chiesa millenaria.. Accesso esclusivo a un'ala privata del castello e alla storica ghiacciaia locale.. Gruppi guidati ogni venti minuti da piazza Pighini per due ore e mezza.. Chiusura evento con degustazione di gnocco fritto ed erbazzone tipici del territorio.. Domani dalle 14:30 la frazione di Arceto a Scandiano si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per la seconda edizione dell’evento gratuito denominato Arceto: viaggio nel tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arceto, il borgo torna nel Quattrocento: 50 figuranti in scena ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scandiano, il centro di Arceto torna indietro nel tempoScandiano (Reggio Emilia), 2 maggio 2026 – E’ in programma per domenica 17 maggio, nel pomeriggio, un evento che ricorda la storia locale, nel... Il borgo si illumina di fede: a Montefiore la secolare processione con centinaia di figurantiIl borgo si prepara a uno degli appuntamenti più sentiti dell’anno: tra torce, figuranti e devozione torna la storica processione A Montefiore Conca... Arceto: Viaggio nel Tempo alla scoperta del borgo tra storia, leggenda e saporiSarà anche l’occasione per vedere i ritratti del Cardinale Sebastiano Pighini (nato ad Arceto nel 1500 e morto a Roma nel 1553 già Presidente del Concilio di Trento e l’opera del pittore italiano ... nextstopreggio.it Scandiano, Arceto torna al Medioevo con la seconda edizione di Viaggio nel TempoSCANDIANO (Reggio Emilia) – Arceto di Scandiano torna al Medioevo per un giorno grazie a Viaggio nel Tempo. L’iniziativa è in programma domenica 17 maggio, organizzata per il secondo anno dalla loca ... reggionline.com