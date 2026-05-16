Aperte le iscrizioni online per la prima Barberino Outlet Run

Sono aperte le iscrizioni online per la Barberino Outlet Run, una gara podistica di 10 km organizzata dall'ASD Maratona del Mugello. La competizione ha il patrocinio del Comune di Barberino di Mugello, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, del CONI - Comitato Regionale Toscana e del CSI - Centro Sportivo Italiano. La gara si svolge in ambito regionale e coinvolge atleti di diverse categorie. Le iscrizioni si possono completare tramite il sito ufficiale dell'organizzazione.

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Sono aperte le iscrizioni online per la Barberino Outlet Run, gara podistica di 10 km competitiva (organizzata da ASD Maratona del Mugello con Patrocini istituzionali del Comune di Barberino di Mugello, Unione Montana dei Comuni del Mugello, CONI – Comitato Regionale Toscana e CSI – Centro. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Pink run 2026 ormai ci siamo! Aperte dall’8 marzo le iscrizioni online Barberino Outlet Run, aperte le iscrizioni per la gara di 10 chilometriLa corsa il 14 giugno attraverso le colline del Mugello con partenza e arrivo bel centro commerciale ... msn.com