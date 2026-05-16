Il caso Garlasco torna a far parlare di sé, con intercettazioni e ricostruzioni che alimentano discussioni tra pubblico e forze dell’ordine. Andrea Sempio, sui Poggi, ha dichiarato di aver raggiunto il momento più basso, senza fornire ulteriori dettagli. La vicenda, che ha coinvolto diverse persone e ha generato numerosi sviluppi giudiziari, rimane sotto l’attenzione dei media, con continui aggiornamenti e nuove rivelazioni. La situazione continua a essere al centro delle cronache, tra tensioni e approfondimenti investigativi.

Il caso Garlasco continua a essere al centro dell’attenzione mediatica con nuovi scontri, intercettazioni e ricostruzioni che continuano a dividere opinione pubblica e investigatori.Nelle ultime ore Andrea Sempio, nuovamente indagato nell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, ha preso posizione a difesa di Marco Poggi e della famiglia della vittima dopo la diffusione di alcune indiscrezioni investigative.Sempio ha detto che contro l'amico Marco e i suoi famigliari è stato raggiunto “il punto più basso e viscido della vicenda” il coinvolgimento mediatico della famiglia di Chiara, già travolta da anni di processi, polemiche e nuove ipotesi investigative. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Andrea Sempio sui Poggi: “Toccato il punto più basso”

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