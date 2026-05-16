Ambiente spa estende la raccolta differenziata porta a porta nell' area centrale della città dal 25 maggio
A partire da lunedì 25 maggio, l'azienda incaricata della gestione dei rifiuti nella città introdurrà l'ultima fase dell'estensione del servizio di raccolta differenziata porta a porta nell'area centrale. La novità riguarda l'implementazione del sistema in tutte le zone centrali, coinvolgendo un maggior numero di abitazioni e attività commerciali. La decisione si inserisce nel piano già avviato di ampliamento del servizio, che mira a migliorare la gestione dei rifiuti e a coinvolgere più cittadini nel corretto smaltimento dei materiali.
A partire da lunedì 25 maggio inizierà l'ultima fase di estensione del sistema di raccolta porta a porta nell'area centrale di Pescara. Ad annunciarlo il sindaco Carlo Masci, l'assessore Claudio Croce e i consiglieri di amministrazione della società Ambiente SpA che si occupa della raccolta dei. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
A Pescara il porta a porta si estende in centro
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Dal 13 aprile a Montesilvano si estende ad altre due zone la raccolta porta a porta dei rifiutiA?Montesilvano, dal 13 aprile, il nuovo servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti, sarà esteso alle zone 4 e 5.
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TvSei. . A Pescara il porta a porta si estende in centro Si estende la raccolta porta a porta anche nel centro di Pescara. Lo hanno annunciato i vertici di Ambiente Spa con l’assessore Claudio Croce facebook
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