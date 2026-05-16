Amadeus Douro Vacanza elegante sul fiume

L'azienda di crociere ha annunciato che nel 2028 verrà lanciata una nuova nave chiamata Amadeus Douro, progettata con tecnologia a propulsione ibrida. La nave sarà impiegata nella Valle del Douro, in Portogallo, e rappresenta il primo modello del marchio a operare in questa regione. La presentazione di questa imbarcazione segna l’ingresso ufficiale del brand nel settore delle crociere fluviali in quell’area. La nave è stata progettata per offrire un’esperienza di viaggio elegante e innovativa lungo il fiume.

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