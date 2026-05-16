Amadeus Douro Vacanza elegante sul fiume
L'azienda di crociere ha annunciato che nel 2028 verrà lanciata una nuova nave chiamata Amadeus Douro, progettata con tecnologia a propulsione ibrida. La nave sarà impiegata nella Valle del Douro, in Portogallo, e rappresenta il primo modello del marchio a operare in questa regione. La presentazione di questa imbarcazione segna l’ingresso ufficiale del brand nel settore delle crociere fluviali in quell’area. La nave è stata progettata per offrire un’esperienza di viaggio elegante e innovativa lungo il fiume.
Lueftner Cruises annuncia per il 2028 il debutto di Amadeus Douro, un’innovativa nave a propulsione ibrida che segna l’ingresso ufficiale del brand nella Valle del Douro, in Portogallo. Progettata per navigare tra le storiche chiuse e i meandri del fiume, l’unità opererà da marzo a novembre, unendo il lusso del marchio a una nuova sensibilità ecologica. L’obiettivo è offrire un’esperienza immersiva tra i vigneti terrazzati del nord del Paese, riducendo drasticamente l’impronta ambientale grazie alla tecnologia ibrida di ultima generazione. "Siamo entusiasti di portare l’esperienza Amadeus sul fiume Douro", ha dichiarato Corina Lueftner, responsabile delle vendite della compagnia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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