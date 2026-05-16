In Alto Adige, la fiducia dei consumatori sta diminuendo, influenzata dall’aumento dei costi energetici che ha portato a un calo dei consumi. I pensionati sono tra i gruppi più colpiti, mostrando una maggiore difficoltà nel fronteggiare le spese quotidiane. Le tensioni in Medio Oriente hanno avuto un impatto anche sulle economie locali, contribuendo a un aumento dei prezzi e a una maggiore incertezza economica tra gli abitanti. Questi fattori hanno portato a un rallentamento delle attività di consumo nella regione.

? Punti chiave Perché i pensionati altoatesini soffrono più degli altri consumatori?. Come influisce il conflitto in Medio Oriente sulle tasche locali?. Chi sono le categorie che stanno frenando gli acquisti in provincia?. Quali misure europee potrebbero proteggere il potere d'acquisto delle famiglie?.? In Breve Indice fiducia aprile a -18,1 punti secondo rilevazione Ire.. Pensionati e uomini registrano il calo più marcato del morale economico.. Fiducia in Italia e Austria scende sotto i -24 punti.. Michl Ebner chiede deroghe europee per proteggere il potere d'acquisto.. L’indice della fiducia dei consumatori in Alto Adige è precipitato a -18,1 punti ad aprile, segnando un calo di quasi dieci punti rispetto ai dati registrati a gennaio secondo l’ultima indagine dell’Ire. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alto Adige, fiducia in calo: il rincaro energetico frena i consumi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Alto Adige: fiducia in calo, i rincari energetici colpiscono le famiglie? Domande chiave Come influenzeranno i conflitti in Medio Oriente le bollette in Alto Adige? Quali categorie di cittadini stanno soffrendo...

Alto Adige, il gelo colpisce: neve a 1.800 metri e temperature in calo? Punti chiave Come proteggere le colture delicate dopo il calo termico improvviso? Quali passi alpini rimarranno chiusi a causa della neve? Perché...

Fiducia dei consumatori altoatesini in calo camcom.bz.it/it/novit%C3%A0… x.com

Consumatori altoatesini, fiducia in marcato calo: è l'effetto della crisi in Medio OrienteIl valore attuale dell'indice è in linea con la media europea e leggermente migliore rispetto al dato italiano ... altoadige.it

Crisi Medio Oriente: i rincari energetici affossano la fiducia delle famiglie in Alto AdigeL’indice della fiducia dei consumatori in Alto Adige registra un calo netto ad aprile, influenzato dai rincari di energia e carburanti legati alla crisi in Medio Oriente. La flessione riguarda sopratt ... altoadige.it