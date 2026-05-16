Alpinisti romagnoli morti sul Gran Sasso archiviata definitivamente l' inchiesta sui soccorsi

L'inchiesta sulla morte di due alpinisti romagnoli avvenuta sul Gran Sasso nel dicembre 2024 è stata ufficialmente archiviata. I due esperti, di 42 e 48 anni, sono deceduti a causa di ipotermia durante un'escursione in quota. La vicenda riguarda i soccorsi intervenuti sul luogo dell'incidente e si è conclusa con il provvedimento di archiviazione definitivo. La decisione è stata confermata dalle autorità competenti, che non hanno riscontrato elementi di responsabilità penale negli interventi di soccorso.

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