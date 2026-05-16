Almanacco | Sabato 16 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 16 maggio è il 136º giorno dell'anno nel calendario gregoriano, o il 137º negli anni bisestili, e ci sono ancora 229 giorni alla fine dell’anno. In questa data si ricordano eventi storici, vengono celebrati alcuni compleanni e si ricorda anche un santo. Inoltre, viene condiviso un proverbio del giorno. Questa giornata rappresenta un punto di passaggio nel corso dell’anno, segnando momenti di riflessione e di memoria legati al passato e al presente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il 16 maggio è il 136º giorno del calendario gregoriano (il 137º negli anni bisestili). Mancano 229 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Santi Abda ed Ebedieso, vescovi e martiri.Proverbio di MaggioMaggio piovoso, anno ubertosoISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde oggi218 -. 🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Buongiorno e Buon Sabato 16 Maggio 2026! Un pensiero positivo al mattino cambia tutta la giornata! Sullo stesso argomento Leggi anche: Almanacco | Sabato 2 Maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Previsioni meteo, allerta in nove regioni per la giornata di sabato 16 maggio: ecco qualiLeggi su Sky TG24 l'articolo Previsioni meteo, allerta in nove regioni per la giornata di sabato 16 maggio: ecco quali ... tg24.sky.it Meteo, sabato 16 maggio maltempo al Centro-Sud con venti di burrascaPerturbazione nord atlantica in transito: maltempo diffuso, a tratti severo, con fenomeni localmente molto abbondanti e associati a situazioni di criticità ... meteo.it